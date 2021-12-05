На Петроградке появится улица Маркитантская

В Петроградском районе Петербурга безымённая улица получила наконец свое название. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил название безымянного проезда между улицами Воскова и Малой Пушкарской. Теперь на карте города появится улица Маркитантская — названная в честь маркитантов, которые сопровождали войска.

Маркитанты были торговцами, поэтому выбор названия улицы недалеко от Сытного рынка был не случайным.