В последнюю субботу ноября в Петербург пришла зимняя погода

В Петербурге последняя ноябрьская суббота «обрадует» жителей города минусовыми температурами. Об этом 27 ноября сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик рассказал, что в городе в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, при этом существенных осадков ждать не стоит.

«Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, такие значения на несколько градусов ниже климатической нормы. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5-10 м/с», — пишет эксперт.