Петербургский завод «Севкабель» переедет в Псков

Завод «Севкабель» переедет в Псков из Петербурга. Об этом 19 ноября сообщает «Деловой Петербург».

После того, как бывшее руководство «Севкабель» пришло к мирному соглашению с кредиторами, завод перешел к новым владельцам. Предприятие передали ООО «Современные кабельные технологии», теперь его перевезут в Псков. Накопившиеся долги будут погашены новым инвестором.

Изначально предполагалось, что производство переедет на Кировский завод, однако из-за банкротства эту идею пришлось отложить.