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В Петербурге прошло шоу дронов «Колокольня Смольного собора»

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Тестовый запуск шоу дронов "Колокольня Смольного собора" прошел в Петербурге. Замысел колокольник Бартоломео Франческо Растрелли в воздухе воплотили тысячи дронов. На несколько минут современные технологии помогли показать величие замысла архитектора, который хотел создать колокольню высотой 168 метров.

Как сообщает АБН, около Смольного монастыря поздно вечером 26 декабря выстроились в форме колокольни ровно тысяча дронов. В Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге рассказали, что таким образом провели тестовый звпуск светового шоу "Колокольня Смольного собора".

Напомним, что колокольня Смольного собора по проекту Растрелли должна была стать самым высоким зданием в Петербурге. Проект собора утвердили и начали строительство в 1750 году, однако из-за недостатка средств прекратили в 1756 году, а затем и вовсе его остановили на 70 лет. Высота колокольни же замерла на втором уровне из пяти.

Собор решили достроить в XIX веке под руководством архитектора Василия Стасова, а в 1835 году освятили храм. К сожалению, колокольня была утрачена, сейчас сохранилась лишь часть её фундамента. Воплотить в жизнь задумку Растрели предложили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, которым руководит Илья Козлов.

Как считают историки и архитекторы, сейчас достаточно документов, чтобы построить колокольню в том виде, что и планировалось. Чтобы показать петербуржцам уровень замысла великого архитектора фонд готовит шоу дронов, а также уже провели тестовый запуск.

 

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