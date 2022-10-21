Мостовой повздорил с Семаком из-за обратной замены

В Петербурге состоялась встреча между местным “Зенитом” и самарским клубом “Крылья Советов”. Петербургской команде удалось победить, однако радость от реванша подпортила перепалка между Сергеем Семаком и Андреем Мостовым.

На 61-й минуте матча на поле оказался Андрей Мостовой, который бодро включился в игру, однако уже на 83-й минуте Сергей Семак принял решение провести обратную замену. Это удивило и расстроило футболиста. Так, Мостовой, уходя с поля, отказался жать руку Семаку.

Однако конфликт на этом не закончился. Футболист, уходя в подтрибунное помещение, повысил голос на тренера и высказал свое недовольство произошедшим. Отметим, что обратная замена это редки и очень неприятный случай для футболистов, если причиной замены не стали травмы.

Ранее Мостов дважды обратно заменяли в составе сборной России, когда командой руководил Черчесов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что “Зенит” победил “Крылья Советов” с минимальным преимуществом.