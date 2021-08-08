Стартовал полумарафон "Северная столица"

В воскресенье, 8 августа, в Петербурге стартовал четвертый полумарафон "Северная столица". С 8 до 13 в центре города будут перекрыты улицы и мосты.

Первую дистанцию в 10 километров участники уже преодолели. Старт был дан в 8:30. В настоящий момент спортсмены пробегают 21,1 километр.

Старт и финиш обоих маршрутов на Дворцовой площади. В Петербурге перекрыли Благовещенский, Тучков, Дворцовый, Биржевой и Троицкий мосты. Также ограничены проезды по Невскому проспекту от Казанского собора до Дворцовой площади, Кадетской линии, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Большому проспекту Петроградской стороны, проспекту Добролюбова, и по набережным Дворцовой, Университетской, Лейтенанта Шмидта, Макарова и Кронверкской.

Также были изменены маршруты автобусов №1, 3, 6, 22, 24, 27, 100, 128.

В этом году призовой фонд составляет 1 млн рублей.