Налоговая пытается взыскать с Семака 100 тысяч рублей

ФНС хочет обратиться в суд с жалобой на Сергея Семака, главного тренера ФК «Зенит». Причиной обращения стал ресторанный бизнес.

Дело в том, что Семак владеет рестораном «Сад», находящемся в Северной столице. Как и многие рестораны, его заведение нуждалось в поддержке от государства. На просьбу помочь малому бизнесу государство откликнулось и выделило средства. Однако у сделки было обязательное условие – не увольнять сотрудников.

За нарушение требования Федеральная налоговая служба намерена взыскать с Сергея штраф в размере 100 тысяч рублей.

В период пандемии многие рестораны и кафе пережили худшие времена, однако 15% заведений общепита пришлось закрыться из-за нехватки средств на сотрудников и обеспечение своей прямой деятельности.