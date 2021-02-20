В Петербурге победителей школьных соревнований наградили хлебом

В Петербурге учащиеся одной из школ Выборгского района получили в награду за победу в соревнованиях буханку хлеба. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции «Говорит Москва».

Примечательно, что призом за участие в соревнованиях по спортивному ориентированию был не хлеб. Для школьников подготовили призы в виде значков и буклетом с профильными спортивными школами. Хлеб победителям подарила компания «Fazer». Финская компания стала спонсором соревнований. Примечательно, что подарок в виде буханки хлеба не нарушает правил проведения промоакции.

Будущие профессиональнее спортсмены смогут в подаренном буклете выбрать подходящую спортивную школу и продолжить там карьеру.