Российского легкоатлета Хютте задержали с наркотиками в Приморском районе

В Санкт-Петербурге в Приморском районе был задержан российский легкоатлет Александр Хютте. Его поймали на одной из улиц города и обнаружили при себе пакетик с порошком. Это оказался мефедрон. «Заначку» спортсмен спрятал у себя в кроссовке.

По сообщению правоохранительных органов, 33-летний легкоатлет выглядел неважно: был бледный и невнятно говорил. После он признался стражам порядка, что заказала вещество в интернете.

Родители спортсмена, узнавшие о том, что его задержали за наркотики, были в шоке. Они отметили, что Хютте мог себе позволить выпить, но, не могли предположить, что он может употреблять запрещенные вещества.

«Это шок для нас. То, что он любил выпить, это было, хоть мы и переживали. Но теперь до сих пор не можем прийти в себя. Он закончил со спортом в 2014 году. Посидеть, выпить любит. Выступить, как любителя его приглашали даже сейчас», — заявила мать спортсмена.

Также родители четырехкратного чемпиона России по легкой атлетике сообщили, что буквально недавно отводили его в клинику, что проверить на наличие запрещенных веществ. В медучреждении сказали, что с этим у него проблем нет.