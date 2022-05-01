Трех драчливых футбольных фанатов отправили под арест в Петербурге

Петроградский районный суд отправил под арест сразу трех болельщиков «Зенита», которые устроили драку перед матчем 30 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Двоих фанатов задержали за потасовку возле фонтана на Центральной аллеи Приморского парка Победы. Третий драчун повредил служебный автомобиль на Южной дороге.

В итоге суд назначил троице от трех до семи суток ареста. Все подсудимые признали свою вину.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в честь досрочного завоевания «Зенитом» чемпионского титула в городе зажгли факелы ростральных колонн, а также подсветили в цветах команды Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.