Петербург отметил чемпионство «Зенита» зажженными Ростральными колоннами

В субботу, 30 апреля, на стадионе «Газпром-Арена» состоялся матч 27-го тура Российской премьер-лиги. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1, обеспечив себе чемпионский титул досрочно — за три тура до окончания матчей.

Блестящую победу петербургского футбольного клуба город отметил зажженными факелами Ростральных колонн. Как подчеркнули в пресс-службе адмиинистрации города, их зажигают лишь в особых случаях.

«Поддержал» победу петербургской команды и Дворцовый мост. Его вечерняя подсветка была выполнена в сине-бело-голубых оттенках. Цвета «Зенита» также засияли и на фонарных опорах Большого проспекта Петроградской стороны.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 30 апреля на Дворцовой площади прошло открытие нового мотосезона.