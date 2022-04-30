Мотосезон открывают на Дворцовой площади 30 апреля

В субботу, 30 июля, на Дворцовой площади запланировано открытие мотосезона. В честь этого события состоится парад на площади пробег по центральным улицам Петербурга.

Как сообщает Мойка 78, мотопарад запланирован на 15:00. Однако его участник собираются на площади уже с 11:00. Им предстоит построиться в колонну и подготовиться к параду.

Маршрут пройдет по набережной Мойки и Дворцовой, далее по набережным Кутузова, Воскресенской и Смоленсккой, после площади Растерлли участники вернутся обратно через Балговещенский мост. Финиш колонны запланирован на площади Морской славы.

нее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на майские праздники в городе запланирован Фестиваль ледоколов и много других культурных мероприятий.