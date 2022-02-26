Российские биатлонисты не примут участия в гонках Кубка мира

Союз биатлонистов России принял решение об отказе от участия в соревнованиях на этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается в Telegram-канале союза.

Ранее Международный союз биатлонистов принял решение о допуске биатлонистов России и Белоруссии к участию в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Предполагалось, что участникам запретят использовать гимн, флаг и форму с символикой, а заработанные биатлонистами очки не пойдут в зачет Кубка наций. Как пояснили в Российском союзе биатлонистов, решение о нейтральном статусе для российских спортсменов будет оспорено в суде.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о переносе финального матча Лиги чемпионов УЕФА из Петербурга в Париж.