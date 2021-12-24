Масочный скандал в Пулково обернулся для пловчихи Симоновой потерей работы

Чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова была уволена с работы после скандала из-за средств индивидуальной защиты, который произошел в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

Виталина Симонова снимала на видео, как её тренера Александра Ильина задерживает полиция за отказ надеть маску, комментируя задержание с нецензурной бранью. Ролик спортсменка сама опубликовала в Instagram. В итоге в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

В новом посте пловчиха написала, что она вместе с тренером отстаивает свое право «свободно дышать». Однако, оказалось, что это довольно дорого. После скандала в аэропорту пришлось оплатить юридическую помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическую экспертизу.