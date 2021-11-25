Петербургский суд отложил рассмотрение дела новосибирского тренера из-за его отказа надеть маску

Московский районный суд Петербурга отложил рассмотрение дела новосибирского тренера по плаванию Александра Ильина. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, перед началом заседания Александр Ильин отказался надевать маску и был удален из зала суда. В суд вызвали сотрудников полиции.

Ранее тренер по плаванию из Новосибирска был задержан в аэропорту «Пулково» также за отказ надеть маску. В момент задержания он вместе с его подопечной Виталиной Симоновой с чемпионата России по короткой воде. Девушка засняла происходящее на видео.

Как сообщает РИА Новости Спорт, сам Ильин рассказал, что ему никто не предъявил постановление правительства об обязанности носить маску и не разъяснил, что именно ему инкриминируется.