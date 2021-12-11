Правительство Петербурга сыграло в футбол с прокуратурой

В Петербурге состоялся товарищеский матч по футболу между командами городского правительства и прокуратуры. Как сообщает «Петербургский Дневник» матч приурочили к 300-летию прокуратуры России.

Игра состоялась на стадионе «Газпром-арена». Среди участников команды прокуратуры были Сергей Жуковский и Петр Забурко. В ней также играли сотрудники аппарата прокуратуры города и районных прокуратур. Одним из участников команды городского правительства стал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спикер ЗакСа поздравил сотрудников с приближающимся юбилеем прокуратуры. Он отметил, что от эффективности их работы во многом зависят обеспечение правопорядка, безопасность общества, надежная защита прав и интересов граждан, экономическая и социальная стабильность в городе и стране.