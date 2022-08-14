«Зенит» шестой раз подряд победил ЦСКА

В матче пятого тура Российской премьер-лиги петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА. Проходившая в Петербурге встреча закончилась со счетом 2:1.

От сине-бело-глубых отличились Малком (45+2-я минута) и Густаво Мантуан (85 минута). Для последнего этот матч стал дебютным за "Зенит". От армейцев гол забил Федор Чалов (63, с пеналти).

Игра проходила в присутствии 51 тысячи зрителей. Петербургский футбольный клуб набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА же с десятью очками идет третьим. "Зенит" в следующем туре 21 августа будет принимать столичное "Торпедо", а ЦСКА в этот же день сыграет домашний матч с грозненским "Ахматом".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на один сезон «Зенит» продлил контракт с Кержаковым.