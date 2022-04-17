Фигурист Евгений Семененко пострадал на шоу в Петербурге

Во время шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов» в Петербурге получил серьезную травму фигурист Евгений Семененко.

Он попытался сделать четверной прыжок во время своего выступления, однако не удержался, упал и сильно ударился головой о лед. После этого он попытался встать, но снова упал и ударился головой. На несколько минут шоу остановили. Евгения пришлось эвакуировать со льда на носилках. Затем шоу продолжили.

Напомним, что Евгению Семененко 18 лет. Фигурист из Петербурга является победителем командного чемпионата мира в пршлом году. На Олимпиаде-2022 он занял восьмое место и стал лучшим из россиян.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что новый спорткомплекс могут построить на месте стадиона «Олимпийские надежды». Новый универсальный спорткомплекс будет доступен и спортсменам, и жителям района.