Новый спорткомплекс могут построить на месте стадиона «Олимпийские надежды»

На новом спортивном объекте, построенном на месте стадиона «Олимпийские надежды» планируется обустройство крытого футбольного манежа, легкоатлетической и ледовой дорожек, тренировочного спортзала и тренажерного зала. Будут в центре душевые и раздевалки. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», жители района также смогут пользоваться спортивной площадкой и уличными тренажерами, памп-треком и роллердромами.

Как уточнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, в случае одобрения проекта конькобежцу Академии будут заниматься в ледовых залах на Мебельной улице и улице Маршала Новикова. Лыжники по-прежнему будут тренироваться на базе Удельного парка. Занятия для легкоатлетов организуют на стадионе «Приморец», а также в физкультурно-оздоровительных комплексах на Главной улице и проспекте Испытателей. Отделение велоспорта переедет на базу на Богатырском проспекте. В Удельном парке без изменений будут проходить тренировки по футболу.