Петербуржцам предоставят возможность отслеживать скорую помощь

Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за цифровизацию, заявил, что в скором времени у карет скорой помощи появится система отслеживания геолокации.

В Смольном собираются реализовать эту идею уже этим летом. Также власти региона сообщили, что с помощью нового проекта, жители Петербурга смогут в реальном времени отлеживать местонахождение машины скорой помощи, а также оставшееся время до прибытия к месту назначения.

«По поручению губернатора мы подходим к проекту, когда человек, вызвав скорую помощь, сможет отслеживать местонахождение кареты в своем мобильном приложении или на специальном сайте», — заявил Казарин.