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Новым арендатором «Дома Зингера» может стать компания Лейлы Мамишевой

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© Фото: Baltphoto

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Генеральный директор АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом Книги» Виталий Федоров анонсировал возобновление работы принадлежащего Смольному магазина «Дом Книги» в «Доме Зингера» на Невском проспекте в ноябре.

Напомним, разногласия с собственником привели к тому, что в марте 2022 года «Дом книги» покинул помещение. Теперь он возвращается на Невский. Новым арендатором, вероятно, станет фирма дочери бизнесмена Вагифа Мамишева — Лейлы. В СМИ его называют близким другом губернатора Александра Беглова.

По информации «Делового Петербурга», принадлежащее Лейле Мамишевой ООО «Дом книги» обратилось к Беглову с предложением о содействии в развитии книготорговли в городе. В письме сказано о готовности компании инвестировать в «Дом Зингера», которым владеет сейчас «Альфа-банк». Официального ответа от Смольного организация пока не получала.

Предложение Мамишевой, скорее всего, принесет Смольному лишь проблемы. У ведомства уже была неприятная ситуация с АО «Петербургский дом книги» с долгом в 179 млн. рублей на 2012 год. Оно не могло погасить задолженности перед арендодателем ОАО «Дом книги» — Северо-Западное книготорговое объединение». В итоге семья Вагифа Мамишева «инвестировала» через компанию Лейлы ООО «Дом книги», дав займ 117,5 млн. рублей под 1% годовых, при этом намереваясь приобрести 49% акций на половину обанкротившегося предприятия.

Как итог, АО «Петербургский дом книги» оказался должен 239,1 млн рублей кредитору из-за помощи семьи Мамишевых. Предприятие принадлежало городу — он и оплачивал задолженность из средств бюджета. Аналогичная судьба может постигнуть филиал книжной сети в «Доме Зингера».

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