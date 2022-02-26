Кабинет врача в Приморском районе обойдется в 15 млн рублей

Смольный выделил 15,5 миллионов рублей на оборудования кабинета врача общей практики в Приморском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, кабинет откроют на территории ЖК «Богатырь» в доме №45 по Полевой Сабировской улице.

Врачебный кабинет займет площадь 360 квадратных метров. Эти помещения передадут в собственность города и кабинет будет подведомственен поликлинике №98. Кабинет врача общей практики на Полевой Сабировской улице планируют открыть летом.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о конфликте на станции скорой помощи в Выборгском районе. Из-за смены руководства оттуда со станции могут уйти половина работников.