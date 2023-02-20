В преддверии Дня защитника Отечества семьи мобилизованных петербуржцев осмотрят врачи

С 15 по 26 февраля на территории Северной столицы действует акция "Медицинский десант", в рамках которой члены семей мобилизованных могут пройти бесплатный медицинский осмотр.

Мероприятия организовали сторонники партии "Единая Россия" в преддверии Дня защитника Отечества. Так, медики уже осуществляют выезды в военные городки, а в медицинских учреждениях города принимают пациентов. Известно, что акция продлится с 15 по 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, в Приморском районе родственникам мобилизованных предлагают пройти осмотр в клинике, специализирующейся на лечении позвоночника. Можно побеседовать с неврологом или ортопедом. В общей сложности акция в этом районе охватит примерно две сотни семей. Помимо упомянутой клиники в мероприятиях участвуют Стоматологическое поликлиническое отделение №7 (Городская поликлиника №114) и ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России".

Также принимают граждан в Кронштадтском районе. Некоторые взрослые и дети смогут отправиться в лагерь.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербржцам напомнили, где в городе можно бесплатно пройти химиотерапию.