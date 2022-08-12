Смольный опубликовал список продукции ипоротозамещения

В среду, 10 августа, Смольный опубликовал проект постановления губернатора Александра Беглова с перечнем продукции, которая подлежит импортозамещению в Санкт-Петербурге в условиях введенных санкций со стороны западных стран и международных организаций.

Как пишет Neva.Today, данный документ был размещен в разделе антикоррупционной экспертизы. В проекте постановления указанно свыше 370 позиций в 27 категориях.

Исходя из документа видно, что предлагается импортозаместить почти все позиции в автомобильной промышленности, от легкового автотранспорта до карет скорой помощи и различных комплектующих, вроде коробке передач.

Также предлагается произвести замену на отечественное оборудование в станкоинструментальной промышленности Петербурга. Например, импортозаместить станки по обработке керамики, или твердой резины. Также замещение касается расходных материалов, по типу сверл и шлифовальных кругов.

Много позиций продукции указано в отрасли специального машиностроения. На ряду с медицинскими изделиями и судостроением, этот раздел является самым объемным в документе.

В медицинской сфере заместить хотят расходники, от ваты до презервативов, а также одежду для медиков и различную медицинскую технику и аппаратуру.

Также были затронуты сферы промышленных строительных материалов, тяжелой промышленности, где импортозамещению хотят подвергнуть краны всех возможных видов, а также предлагается замена различных судов.

Стоит отменить, что в случае если перечень продукции будет утвержден, то документ вступит в силу в день его официального опубликования. Действие постановления истекает 1 января 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге разработали девять пакетов поддержки бизнеса для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления.