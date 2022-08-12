  • 12 Август 2022
USD 12.08.2022 60.6229 +0.1687
USD ММВБ  
EUR 12.08.2022 62.5156 +0.8116
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Смольный опубликовал список продукции ипоротозамещения

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Темы дня

В среду, 10 августа, Смольный опубликовал проект постановления губернатора Александра Беглова с перечнем продукции, которая подлежит импортозамещению в Санкт-Петербурге в условиях введенных санкций со стороны западных стран и международных организаций.

Как пишет Neva.Today, данный документ был размещен в разделе антикоррупционной экспертизы. В проекте постановления указанно свыше 370 позиций в 27 категориях.

Исходя из документа видно, что предлагается импортозаместить почти все позиции в автомобильной промышленности, от легкового автотранспорта до карет скорой помощи и различных комплектующих, вроде коробке передач.

Также предлагается произвести замену на отечественное оборудование в станкоинструментальной промышленности Петербурга. Например, импортозаместить станки по обработке керамики, или твердой резины. Также замещение касается расходных материалов, по типу сверл и шлифовальных кругов.

Много позиций продукции указано в отрасли специального машиностроения. На ряду с медицинскими изделиями и судостроением, этот раздел является самым объемным в документе.

В медицинской сфере заместить хотят расходники, от ваты до презервативов, а также одежду для медиков и различную медицинскую технику и аппаратуру.

Также были затронуты сферы промышленных строительных материалов, тяжелой промышленности, где импортозамещению хотят подвергнуть краны всех возможных видов, а также предлагается замена различных судов.

Стоит отменить, что в случае если перечень продукции будет утвержден, то документ вступит в силу в день его официального опубликования. Действие постановления истекает 1 января 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге разработали девять пакетов поддержки бизнеса для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ
    10.08.22
    МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 
    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей
    08.08.22
    АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»
    05.08.22
    МегаФон: петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами
    21.07.22
    Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании
    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram