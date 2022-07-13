В Петербурге разработали девять пакетов мер поддержки бизнеса

В Петербурге в рамках рассмотрения мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, было заявлено о создании девять пакетов поддержки бизнеса.

В пакеты по поддержки бизнеса и населения включены 97 мероприятий, 64 из них уже выполнены. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Принятые меры поспособствовали снижению налоговой нагрузки и реализации проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции и импортозамещению, а также созданию дополнительных рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

Также отмечается, что ситуация на рынке труда в городе стабильная. Безработица с апреля по июль держится на стабильно невысоком уровне.

На 11 июля 2022 года, с начала года малым и средним предприятиям выдано займов на сумму 653 млн рублей. До 2025 года продлены кредитные каникулы по упрощенной системе налогообложения для вновь созданных ИП В сфере малого и среднего бизнеса.

Также снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний.