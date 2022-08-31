Путин высказался по поводу смерти Горбачева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева.

Как сообщает Mash city, глава государства отправил телеграмму семье первого и последнего президента СССР. На сайте правительства РФ также появилось сообщение от Путина со словами сочувствия.

Владимир Владимирович в сообщении подчернил величину Горбачева как политика и как исторической персоны. Он отметил огромное влияние, что оказал Михаил Сергеевич на государство. Также президент РФ оценил реформы, что были приняты Горбачевым в период сложных экономических ситуаций.

Напомним, что Михаил Горбачев умер 30 августа, после продолжительной болезни. Политику был 91 год.