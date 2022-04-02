Роскомнадзор пообещал не применять новые меры к YouTube, если тот выполнит требования

В Роскомнадзоре заявили, что не будут вводить новых мер против YouTube, если хостинг удалит контент, идущий вразрез с действующим законодательством, и будет его модерировать в дальнейшем. Как сообщает РИА Новости, от площадк также требуется снять ограничения с российских каналов.

Как отметили в Роскомнадзоре, YouTube регулярно блокирует каналы российских СМИ. В их число входят RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ. В общей сложности ограничения по-прежнему не сняты с 36 каналов российских изданий.

К настоящему моменту Роскомнадзором составлено 22 протокола за неудаление запрещенной информации в отношении компании Google LLC (владельца YouTube). Материалы направлены в суд.