Путин призвал высылать мигрантов из России за экстремизм

Президент РФ Владимир Путин предложил высылать мигрантов за пределы страны за правонарушения и экстремизм. Президент также считает, что для правонарушителей из числа мигрантов необходим запрет на въезд в страну в будущем.

На расширенной коллегии МВД РФ президент отметил, что любые проявления экстремизма и правонарушения должны быть основанием для быстрого принятия решения и высылки мигрантов за пределы страны. Он также пояснил, что эффективная борьба с экстремизмом зависит от миграционной сферы и призвал выработать жесткие меры против преступных группировок, которые строят свой криминальный бизнес на нелегальной миграции.