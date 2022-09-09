“Изменений не предполагается”: политолог рассказал о влиянии смены монарха на Англию

После смерти королевы Елизаветы II на посту монарха Англии ее сменит принц Чарльз, его коронация произойдет уже в эту субботу, 10 сентября.

В разговоре с тв360 политолог Сергей Станкевич рассказал о том, что никаких сильных изменений в политике Великобритании это событие не привнесёт. По его словам, смена монарха — это не более, чем символическое обозначение новой эпохи.

Со смертью Елизаветы завершился определенный этап в истории страны. Сейчас, этот путь подвергнут осмыслению.

Напомним, что королева Елизавета II умерла вечером 8 сентября. Ее место займет принц Чарльз, который взял имя Карл III.