Экс-советник президента рассказал о воспоминаниях о визите королевы Англии

В Россию королева Великобритании Елизавета II приезжала лишь один раз в 1994 году. Об этом визите рассказал профессор РАН, заведующий сектором философии политики, советник президента РФ до 2011 года Владимир Шевченко.

В беседе с тв360 Шевченко сказал, что английская королева осталась крайне довольна поездкой.

“Они, конечно, хотели показать нам свое величие — это чисто английское такое”, — поделился Шевченко.

По его словам, согласно традиции, если у страны, в которую нанесла визит королева, есть порт, то она должна отплыть или приплыть через него. И по этой причине Елизавета II прибыла в столицу России на самолете, а вот домой она возвращалась на яхте из Санкт-Петербурга. На этом же судне был прощальный прием для Бориса Ельцина и его свиты.