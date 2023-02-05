Демократическая республика Конго планирует принять участие в ПМЭФ и саммите Россия - Африка

В саммите Россия-Африка примет участие Демократическая Республика Конго. Участие государства подтвердил его посол в России.

Накануне подтвердилось участие Демократической Республики Конго в Петербургском международном экономическом форуме и саммите Россия-Африка, которые пройдут летом 2023 года на территории Петербурга. Об этом рассказал посол республики в РФ Иван Вангу Нгимби, пишут РИА Новости.

Уточняется, что пока нельзя точно сказать, на каком уровне Конго представят в рамках саммита Россия - Африка и ПМЭФ, однако на полученное приглашение государство дало утвердительный ответ. Также окончательно не утвержден визит президента республики в Петербург. По словам посла, все будет зависеть от графика главы государства, но если он не сможет, то на мероприятиях будет присутствовать его заместитель.

Напомним, что прошлый саммит Россия-Африка состоялся на территории Сочи в 2019 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса посетит Петербург на саммите Россия-Африка, который должен состоятся летом 2023 года.