Президент ЮАР приедет летом в Петербург на саммит Россия-Африка

Президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Петербург на саммит Россия-Африка, который должен состоятся летом текущего года.

Как пишет РИА Новости, президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка. Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью сообщала, что руководство страны рассчитывает поучаствовать во втором экономическом саммите, а также в экономическом форуме Россия-Африка, который пройдет в Северной столице и запланирован на 26-29 июля 2023 года.

Напомним, что первый саммит Россия-Африка проходил в Сочи в 2019 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Петербург на второй саммит Россия-Африка. Посол сообщил, что он попробует поговорить с президентом на счет приезда в Петербург, отметив, что уговорить его будет не просто.