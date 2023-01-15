Размещение генконсульства республики Беларусь одобрили в Петербурге

В Петербурге одобрили появление генерального консульства республики Беларусь. О соответствующем решении стало известно накануне.

Согласно распоряжению кабинета министров, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, в Санкт-Петербурге появится генконсульство Республики Беларусь, - решение было одобрено Кабмином.

Известно, что консульский округ включит и территории Карелии, Мурманской области, Архангельской области, Коми, Вологодской области и Ненецкого автономного округа.

Оформлением договоренности со страной займется МИД РФ, при этом петербургское правительство предоставит служебные и жилые помещения либо в аренду, либо в собственность, а также окажет содействие в решении организационных вопросов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на саммит Россия-Африка в Северную столицу может прибыть президент Эритреи Исайяс Афеворк.