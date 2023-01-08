Президент Эритреи может приехать Северную столицу на саммит Россия-Африка

Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Петербург на второй саммит Россия-Африка.

Об этом стало известно сегодня, восьмого января, правда, пока глава государства еще не принял точного решения на этот счет, сообщил посол Эритреи Петрос Цеггай в беседе с РИА Новости.

В этом году саммит Россия-Африка пройдет в июле на территории Северной столицы. На встрече будет присутствовать делегация Эритреи, но пока нельзя точно сказать, на каком уровне она будет представлена.

Посол отметил, что он попробует поговорить с президентом на счет приезда в Россию, но убедить его будет нелегко.

Напомним, что первый саммит Россия-Африка прошел еще в октябре 2019 года на территории Сочи.