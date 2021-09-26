Глава ГУ МЧС Петербурга отказался от мандата

26 сентября глава ГУ МЧС Алексей Аникин отказался от мандата в ЗакС. Вместо него депутатом городского парламента станет Вера Сергеева, глава муниципального образования Пискаревка.
Генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин останется руководителем ГУ МЧС. Вера Сергеева была в прошлом созыве Законодательного Собрания. Она бывший полицейский.
Алексей Аникин возглавлял в этом году список «Единой России». Всего партия получила 29 мандатов.
Остальные мандаты распределены так: у КПРФ - семь, у партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду - пять, у Новых людей - три, у ЛДПР - четыре, у Яблока - два.