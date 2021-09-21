В Петербурге погром на избирательном участке стал уголовным делом

Об этом 20 сентября сообщают правоохранительные органы Петербурга.
В Кировском районе Петербурга на участковом избирательном участке №803 устроили погром. В 20 часов 19 сентября председатель комиссии перевернул урну и вытряхнул все бюллетени.
Происшествие расследуется, возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». В настоящее время делом занимается Следственный комитет Петербурга.
Член участковой избирательной комиссии рассказывал, что бюллетени не только вытряхнули, но и порвали. По мнению члена ТИК №7, целью происходящего было желание признать недействительными итоги голосования на участке.