Горизбирком Петербурга объяснил присутствие очередей молодых людей на выборах

Об этом 17 сентября сообщил член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

В Центральном районе Петербурга на избирательных участках возникли очереди из молодых людей. Представители партий «Яблоко» и КПРФ сообщали, что на участках №2242, 2234 и 2235 приходят голосовать одни и те же парни.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин сообщил, что рядом со школой, в которой расположен избирательный участок находится из военных вузов: «УИК № 2234 и № 2242 находятся рядом. Они пришли не в ту участковую избирательную комиссию, подошли к списку избирателей, им сообщили, что они ошиблись, и они проголосовали только на УИК 2234».

Сегодня в Петербурге начали работу 1940 участковых избирательных комиссий.