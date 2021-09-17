Петербуржцам показали огромный плавучий избирательный бюллетень

Как раз 17 сентября начался первый день трехдневного голосования, на котором петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы и Законодательного собрания — в таком формате в России из-за пандемии выбирают парламентариев впервые. В целом избирательная кампания проходит вяло, разве что «Новые люди» решили отличиться этой своеобразной акцией — плот с бюллетенем проплыл мимо Мариинского дворца и двинулся по течению дальше.

Пока не известно, обратят ли внимание на акцию в Горизбиркоме. Корреспонденту «МК в Питере» оперативно получить информацию не удалось.

Выборы продлятся с 17 по 19 сентября. Так как теперь они длятся три дня, нет больше дня тишины, и непонятно, можно ли вести агитацию 17 и 18 сентября. Единым днем голосования по-прежнему считается 19 сентября.