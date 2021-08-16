Новые люди станут первыми в бюллетене на выборах в петербургский парламент

Второй стала "Единая Россия", третьим - "Яблоко". За ними идут ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, РПСС и Партия Роста.

Нынешние выборы в Петербурге для партии "Новые люди" дебютные. Список объединения, который возглавляет предприниматель и общественный деятель Дмитрий Павлов, Горизбирком зарегистрировал на прошлой неделе. Для этого была собрана и сдана 21 тысяча подписей петербуржцев.

До этого ЦИК утвердил порядок размещения названий политических партий в бюллетене для голосования по выборам депутатов Госдумы. В этом случае Новые люди заняли 4-ю строчку. Их опередили КПРФ, "Зеленые" и ЛДПР. А после Новых людей идут "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко" и остальные политические объединения.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга пройдут с 17 по 19 сентября.