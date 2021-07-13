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Единорос Юрий Бочков пожаловался на административный ресурс

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© Фото: assembly.spb.ru

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Он заявил, что в Пушкине собирали подписи за депутата партии «Новые люди» Дмитрия Павлова. Однако люди, оставлявшие свои подписи, по словам единороса, оказались работниками районной администрации.

В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе за 2 месяца до выборов в Государственную думу и Законодательное собрание произошел курьезный случай. Депутат от партии «Единая Россия» Юрий Бочков отправил жалобу в горизбирком на «административный ресурс».

В документе говорится, что в понедельник, 12 июля, в Пушкине при поддержке районной администрации собирались подписи в поддержку депутата от партии «Новые люди» Дмитрия Павлова. По предварительной информации, процесс снимал на камеру сам Бочков. Он подходит к группе людей, которые оставили свои подписи, и узнал в них чиновников администрации. Однако эти люди были очень удивлены данному высказыванию депутата.

Юрий Бочков, утверждает, что у него есть 2 свидетеля, которые подтвердят информацию об использовании административного ресурса для кандидата от партии «Новые люди».

Также стало известно, что имя и фамилия одного из свидетелей совпадает с «другом» в соцсети «ВКонтакте» помощника депутата. Свидетель — Елена Савкина, а у помощника Бочкова фамилия тоже Савкин.

«То, что Бочков выступил с нападками на администрацию Пушкинского района, демонстрирует, что он — не командный игрок. Так могут поступать те, кого выкинули из основного состава команды и посадили на скамейку запасных. Второй вариант — это целенаправленная провокация против конкурента на выборах — Дмитрия Павлова», — сообщил изданию «МК в Питере» политтехнолог Петр Бычков.

Также стоит отметить, что исходя из вышеупомянутых совпадений, можно предположить, что свидетельствовать в пользу единороса может мать его помощника.

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