ЦИК потребовал уволить главу избиркома Красносельского района Петербурга

Горизбирком Петербурга в очередной раз раскритиковали на заседании Центральной избирательной комиссии 6 сентября. По его итогам, ЦИК обязал Петербургский избирком уволить главу ТИК №47 в Красносельском районе Елену Тюленеву.

31 августа территориальная избирательная комиссия № 48 Московского района уволила председателей 17 участковых избиркомов (УИК). При этом, Елена Тюленева в ТИК №47 смогла зачислить эти 17 человек еще 26 августа. Это противоречит федеральному закону, потому что члены комиссий не должны состоять в нескольких УИК одновременно.

Зампред ЦИКа Николай Булаев выразил мнение насчет сложившейся ситуации: «Вы только меня за идиота считаете или всех членов ЦИКа? Комиссии находились в сговоре между собой. У вас ТИКи вышли из-под вашего подчинения, а вы пытаетесь убедить нас, что председатели ничего не знали. Или мы идиоты, или у вас там есть в составе такие люди», — заключил.

Элла Памфилова, председатель ЦИК сказала, что направит в правоохранительные органы идентичные заявления об увольнении 17-ти членов участковой избирательной комиссии.