Максим Резник провел в СК около пяти часов

Депутат Петербургского Законодательного Собрания Максим Резник рассказал о пяти часах, проведенных в Следственном Комитете города. Депутат посетил здание СК в четверг, 20 мая. Об этом сообщает сам политик.

«Там были очные ставки с понятыми, которые давали показания, которых не было в протоколе обыска. Следователь отводил все вопросы адвоката», - отметил Резник.

Напомним, допрос проходит по делу Ивана Дорофеева, начатом в марте 2021 года по факту найденных в его квартире наркотических веществ. При этом в квартире также находился Максим Резник, так как является дальним родственником фигуранта уголовного дела.