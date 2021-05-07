Вячеславу Макарову исполняется 66 лет

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров отмечается сегодня день рождения. 7 мая спикеру исполняется 66 лет. В красивую дату политик опубликовал статью, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Статья называется «Генетический код победителей – основа нашего единения и сплоченности». Автор опубликовал ее в газете «Вечерний Санкт-Петербург». В статье Макаров рассуждает о Дне Победы, который, по его мнению, является точкой отчета новой истории нации, а также называет петербуржцев носителями генетического кода ленинградцев, переживших Блокаду.

«Древняя, соборная Православная цивилизация боролась против нового варварства, первобытной дикости, оснащенной высокими техническими достижениями Европы», — опубликовал спикер.