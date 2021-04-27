В Госдуме может появиться фракция депутатов Петербурга и Ленобласти

В Петербурге обсуждается вопрос создания единой группы депутатов города и области в Госдуме. Создание объединенной фракции поможет в развитии региона. Соответствующими намерениями Беглов поделился с горожанами в эфире «Радио России».

В Смольном планируют, что по итогам предстоящих выборов в Государственной Думе удастся сформировать фракцию, состоящую из депутатов Петербурга и Ленинградской области.

"Сегодня мы с Ленинградской областью подходим к новому этапу координации. Нам нужна единая депутатская группа, готовая отстаивать интересы Санкт-Петербургской агломерации в Федеральном собрании", — сообщил губернатор.