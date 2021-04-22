ЦИК раскритиковал выбор кандидатов избиркома в Петербурге.

В столичном ЦИКе обсудили прошедшее заседание рабочей группы Горизбиркома в Петербурге. В Северной столице рассмотрели кандидатов в 30 территориальных избиркомов. В Москве высказали мнение, что большинство кандидатов были из прежнего состава, что не является нормой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что кандидатам предстоит в течение 5 лет работать на выборах в Госдуму РФ и в парламент Петербурга, а также на выборах губернатора города и местных муниципалов. В связи с этим Николай Булаев, замглавы Центризбиркома, высказал мнение, что в Петербурге так "умышленно дразнят общественное мнение".

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоятся осенью 2021 года, а выбора губернатора Северной столицы- в 2024 году.