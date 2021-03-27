Беглов предложил спикеру ЗакСа стать депутатом Госдумы РФ

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, предложил спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову выдвинуться в депутаты Государственной думы России. Глава города заявил, что Макаров достойно представит Северную столицу, а также сможет реализовать много мегапроектов города и области, таких как строительство метро до Кудрово.

«Без федерального центра решить эти проблемы очень тяжело. И, конечно, мы с вами говорили о Валентине Матвиенко, которая работает в Совете Федерации. Но нам нужно ещё несколько человек, которые бы помогали реализации этого проекта, особенно в Государственной Думе», — сообщил градоначальник.

Также Беглов добавил, что городу нужна поддержка на федеральном уровне, для реализации большинства проектов. Это касается новой скоростной железной дороги, ликвидации полигона Красный бор, развития центрального железного узла и других.