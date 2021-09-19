Партия "Яблоко" сообщила об избиении своего кандидата полицейскиими на УИК в Петербурге

В пресс-службе партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге сообщили о том, что их кандидат был избит сотрудникам полиции, а позже его удалили из избирательного участка. Это произошло после того, как депутат Никита Сорокин заявил о пропаже бюллетеней.

Инцидент произошел на УИК №1459. Комиссия не стала заниматься использованными бланками, и оставили лежать их на столе. Позже члены комиссии заметили пропажу неиспользованных бюллетеней. На это председатель ответила, что не знает где они и предположила, что их убрали в сейф, но их там не оказалось.

Тогда на избирательный участок приехал кандидат в ЗакС от партии «Яблоко» и указал председателю УИК на то, что тот не хочет разбираться в этой ситуации и вызвал наряд полиции. Однако приехавшие правоохранители начали разбираться уже с Сорокиным.

Полицейские накинулись на кандидата, выкрутили ему руки, душили и пережимали ему сухожилия. По словам Сорокина, стражи правопорядка оформили на него протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции. После кандидат покинул участок.

В травмпункте у Сорокина диагностировали ушибы шеи и запястий.