Валентина Матвиенко отдала свой голос на выборах в Госдуму и ЗакС в Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдала свой голос на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание в Санкт-Петербурге. Матвиенко голосовала на избирательном участке №2237, который располагается в концертном зале «Ассамблея».

Также глава СФ обратила внимание на то, что голосование организовано удобно и безопасно.

«Выборы — это важнейшее политическое событие в стране. Выборы — это реализация права выбирать власть и определять стратегию развития страны», — сообщила Матвиенко.

Кроме того, чиновник отметила, что проведена большая подготовительная работа, которая позволила провести выборы в открытом и прозрачном формате.