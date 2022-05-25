Новым главой МЧС назначен Александр Куренков

Генерал-майор Александр Куренков назначен новым главой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Кандидатуру Александра Куренкова, предложенную президентом, уже одобрил Совет Федерации. Ранее своё одобрение дали профильные комитеты Правительства РФ.

Ранее МЧС возглавлял Александр Зиничев, трагически погибший на учениях в Норильски в сентябре 2021 года. После него временно исполняющим обязанности министра стал его первый заместитель Александр Чуприян.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе назначили ответственное за оповещение петербуржцев о чрезвычайных ситуациях ведомство. Им стал Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Петербургу.