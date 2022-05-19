Назначен ответственный за оповещение жителей Петербурга о ЧС

Проект губернаторского постановления об органе, который уполномочен сообщать петербуржцам об опасности, подготовило правительство Петербурга. В среду, 18 мая, документ опубликовали.

В проекте значится, что таким органом станет Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Петербургу. Он будет управлять территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждени и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сможет передавать сигналы оповещения и экстренной информации о возникающих опасностях.

Год назад в МЧС сообщили, что собираются оповещать население России о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях одним сигналом "Внимание всем!". Тогда пресс-служба пояснила, что нецелесообразно определять свой сигнал для каждой угрозы.